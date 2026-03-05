Из Ирана в Азербайджан начали пускать российские фуры

МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта Иран выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Еще один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.