Из Ирана в Азербайджан начали пускать российские фуры
Российские грузовики могут проехать из Ирана через ранее закрытый пункт пропуска в Астаре на территорию Азербайджана. Об этом РБК сообщили в Минтрансе РФ.
Представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков следят за ситуацией на месте, движение осуществляется в штатном режиме.
Правительство Азербайджана приняло решение временно закрыть границу с Ираном для грузовых автомобилей, включая автомобили, следующие транзитом, 5 марта. Причиной стали удары иранских БПЛА.
МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта Иран выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Еще один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.