Главная / Политика /

Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 123

Ведомости

В результате ударов Израиля по территории Ливана с момента обострения конфликта в регионе погибли по меньшей мере 123 человека. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным министерства, за сутки количество жертв возросло со 103 до 123 человек, а число раненых увеличилось с 638 до 683. Медики подчеркивают, что спасательные работы на местах бомбардировок продолжаются, поэтому окончательные цифры могут измениться.

Атаки Израиля на Ливан начались после того, как «Хезболла» поддержала Иран и начала обстреливать северные израильские города 2 марта 2026 г.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам 5 марта сообщал, что власти страны приняли решение запретить любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на ливанской территории. 2 марта правительство Ливана также запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла».

Начальник генштаба Армии обороны Еврейской Республики (ЦАХАЛ) Эяль Замир говорил, что Израиль будет продолжать военную операцию в Ливане до полного разоружения ливанской группировки «Хезболла». Позже ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля ликвидировали заместителя командира «Ливанского корпуса» КСИР Ирана Хасана Махвади. Он курировал деятельность «Хезболлы» со стороны Ирана.

