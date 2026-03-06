Захарова: судоходство в Персидском заливе практически приостановлено
Судоходство в Персидском заливе фактически приостановлено на фоне ситуации вокруг Ирана. Участники отрасли находятся в неведении относительно дальнейшего развития событий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «РИА Новости».
«Посмотрите на ситуацию в целом, на доставку ресурсов, насколько сейчас все действительно поставлено на паузу, только это не тихая, спокойная, мирная пауза для передышки», – сказала дипломат.
По ее словам, речь о напряженной паузе, «когда люди в большей степени затаили дыхание, не очень понимая, как это будет дальше развиваться».
2 марта был закрыт Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил наносить удары по любому кораблю, который попытается пройти через него. 3 марта президент США Дональд Трамп говорил, что распорядился обеспечить страхование морских перевозок через Персидский залив и при необходимости организовать сопровождение танкеров ВМС США через Ормузский пролив.
28 февраля Иран был атакован США и Израилем. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.