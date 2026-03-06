Газета
Минобороны Азербайджана разъяснило режим «мобилизации номер один»

Минобороны Азербайджана пояснило, что режим «мобилизации номер один» означает приведение вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Разъяснение опубликовано в Telegram-канале ведомства после заявления президента Ильхама Алиева.

«Вооруженные силы, приведенные в полную боевую готовность, осуществляют призыв военнослужащих резерва, выводят воинские части на боевые позиции или в отведенные районы», – поясняется в сообщении.

5 марта Алиев заявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и другие специальные подразделения страны переведены в режим «мобилизации номер один». По его словам, все структуры должны быть готовы к проведению любой операции.

Это произошло после сообщений о падении иранских беспилотников 5 марта в районе аэропорта Нахичевани. Сообщалось, что при этом пострадали два человека. После инцидента МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и предупредил о возможных ответных мерах.

Алиев заявлял, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркивал, что Азербайджан не намерен участвовать в военных действиях против Ирана и политика страны «этого не допускает».

Сам Иран отрицает свою причастность к атаке дронов на Азербайджан и возлагает вину на Израиль.

