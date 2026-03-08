Союзники США могут остаться без американского оружия из-за операции против Ирана
Союзники Вашингтона рискуют остаться без американского оружия на фоне военной операции на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Союзники Америки с недоумением наблюдают за тем, как Пентагон перенаправляет поставки оружия для поддержки войны с Ираном, испытывая гнев и страх от того, что оружие, которое США потребовали от них закупить, никогда до них не дойдет», – говорится в материале.
В частности, европейские страны опасаются, что не смогут поставлять вооружение Украине, а союзники в Азии «задаются вопросом, не может ли это подтолкнуть Китай и Северную Корею к действиям»: «Даже на Ближнем Востоке страны не уверены, получат ли они от США средства противовоздушной обороны для решения будущих приоритетных задач».
28 февраля на Ближнем Востоке начались военные операции США и Израиля против Ирана. Трамп заявлял, что цель кампании – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В первый день войны был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники.
Axios сообщил 8 марта, что США и Израиль обсуждают операцию по захвату ядерных материалов Ирана. Одновременно с ядерным досье обсуждается и захват стратегического нефтяного терминала на острове Харк, через который проходит до 90% иранского экспорта нефти.