Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский уклончиво ответил на вопрос о критике со стороны Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о критике со стороны президента США Дональда Трампа, передает украинское интернет-издание «Страна». Он не стал комментировать суть высказываний американского президента в свой адрес.

«Если вы видите, что критики становится больше, это значит, что мы и помогаем больше. Главное – помочь людям, остальное не так важно», – заявил Зеленский.

В марте Трамп заявил Politico, что президент России Владимир Путин готов пойти на сделку, но Зеленский препятствует завершению конфликта.

В январе на вопрос Reuters о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп так же ответил: «Зеленский».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но из-за конфликта на Ближнем Востоке возникла пауза.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь