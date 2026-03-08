Зеленский уклончиво ответил на вопрос о критике со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о критике со стороны президента США Дональда Трампа, передает украинское интернет-издание «Страна». Он не стал комментировать суть высказываний американского президента в свой адрес.
«Если вы видите, что критики становится больше, это значит, что мы и помогаем больше. Главное – помочь людям, остальное не так важно», – заявил Зеленский.
В марте Трамп заявил Politico, что президент России Владимир Путин готов пойти на сделку, но Зеленский препятствует завершению конфликта.
В январе на вопрос Reuters о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп так же ответил: «Зеленский».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но из-за конфликта на Ближнем Востоке возникла пауза.