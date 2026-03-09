CBS: США могли разбомбить школу в Иране из-за устаревших разведданных

Предварительная оценка американской разведки указывает на вероятную ответственность Соединенных Штатов за бомбардировку женской школы в Иране 28 февраля, сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, удар, унесший жизни около 170 человек, не был преднамеренным и мог быть нанесен по ошибке из-за использования устаревших данных, которые ошибочно идентифицировали этот район как часть иранского военного объекта.