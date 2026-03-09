CBS: США могли разбомбить школу в Иране из-за устаревших разведданных
Предварительная оценка американской разведки указывает на вероятную ответственность Соединенных Штатов за бомбардировку женской школы в Иране 28 февраля, сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, удар, унесший жизни около 170 человек, не был преднамеренным и мог быть нанесен по ошибке из-за использования устаревших данных, которые ошибочно идентифицировали этот район как часть иранского военного объекта.
Источники уточняют, что израильские военные в районе инцидента не действовали, что усиливает версию о причастности США. При этом окончательные выводы следствия еще не сделаны. Школьное здание находилось в непосредственной близости от двух объектов Корпуса стражей исламской революции в городе Минаб провинции Хормозган.
Президент США Дональд Трамп без предоставления доказательств возложил ответственность за удар на сам Иран, однако министр обороны Пит Хегсет и Центральное командование не поддержали эти заявления, подчеркнув, что расследование продолжается. Официальный представитель Белого дома Анна Келли назвала любые окончательные выводы преждевременными, а противоположные утверждения – безответственными.
По информации Reuters, следователи вооруженных сил США провели проверку и не исключают, что обстрел совершили американские военнослужащие. Fars сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе.