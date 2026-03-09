Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль

4 марта The New York Times писала, что вскоре после атаки США и Израиля Иран предложил обсудить прекращение огня и передал соответствующий сигнал американской стороне через посредников. 3 марта президент США Дональд Трамп подчеркивал, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно».