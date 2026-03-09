Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль. Об этом сообщает израильский 12-й канал.

Визит гостей из Вашингтона планировался 10 марта. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер планируют посетить Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

4 марта The New York Times писала, что вскоре после атаки США и Израиля Иран предложил обсудить прекращение огня и передал соответствующий сигнал американской стороне через посредников. 3 марта президент США Дональд Трамп подчеркивал, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте