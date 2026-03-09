Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль. Об этом сообщает израильский 12-й канал.
Визит гостей из Вашингтона планировался 10 марта. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер планируют посетить Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
4 марта The New York Times писала, что вскоре после атаки США и Израиля Иран предложил обсудить прекращение огня и передал соответствующий сигнал американской стороне через посредников. 3 марта президент США Дональд Трамп подчеркивал, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно».