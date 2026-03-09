Газета
Сийярто предрек удар по экономике ЕС из-за запрета на энергоносители из России

Ведомости

Дальнейшее сохранение санкций Евросоюза (ЕС) против России и запрета на импорт российских энергоносителей может полностью разрушить европейскую экономику. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если Брюссель не снимет запрет на импорт российской нефти и газа, если он не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике, потому что цены на энергоносители растут, а с ростом цен на энергоносители растут и цены на все остальное», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, масштабы ценового удара могут стать фатальными для экономики Европы.

Зеленский пригрозил передать номер Орбана ВСУ из-за блокировки кредита ЕС

Политика / Международные новости

9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что потребовал от ЕС приостановить все санкции в отношении энергетики РФ. Соответствующее письмо он направил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС в связи с отсутствием прогресса по новым антироссийским санкциям и финансовой помощи Киеву. Он заявил об отсутствии подвижек по принятию 20-го пакета экономических санкций и продвижению вопроса о предоставлении республике кредита в 90 млрд евро.

