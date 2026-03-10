Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь
Из Азербайджана в Иран была отправлена гуманитарная помощь «для удовлетворения текущих потребностей» иранского народа. Об этом сообщает Report со ссылкой на телефонный разговор президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана.
По поручению Алиева автомобили министерства по чрезвычайным ситуациям страны доставили в Иран 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, свыше 4 т воды, около 600 кг чая, примерно 2 т лекарств и медицинского инвентаря.
10 марта президент США Дональд Трамп допустил окончание иранского конфликта в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. По словам главы Белого дома, у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».
В этот же день Fars сообщил, что в иранском городе Хомейн была атакована школа имени Хафеза. О пострадавших сообщений нет. Некоторые жилые дома в этом районе были повреждены. 28 февраля была атакована начальная школа «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. Погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет.