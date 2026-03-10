Fars: еще одна иранская школа была атакована
В иранском городе Хомейн была атакована школа имени Хафеза, сообщило агентство Fars в Telegram-канале.
О пострадавших сообщений нет. Некоторые жилые дома, расположенные в том же районе, получили повреждения.
Иранское агентство утверждает, что удар был нанесен Израилем. По данным Fars, ранее в Хомейне были атакованы детский лагерь, магазин и административное здание.
28 февраля ракета упала на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. В результате погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 5 марта агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников.
CBS News со ссылкой на источники писало, что предварительная оценка американской разведки указывает на вероятную ответственность Соединенных Штатов за бомбардировку женской школы. При этом президент США Дональд Трамп 8 марта на пресс-конференции заявил, что это сделал Иран.