Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Fars: еще одна иранская школа была атакована

Ведомости

В иранском городе Хомейн была атакована школа имени Хафеза, сообщило агентство Fars в Telegram-канале.

О пострадавших сообщений нет. Некоторые жилые дома, расположенные в том же районе, получили повреждения.

Иранское агентство утверждает, что удар был нанесен Израилем. По данным Fars, ранее в Хомейне были атакованы детский лагерь, магазин и административное здание.

28 февраля ракета упала на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. В результате погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 5 марта агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников.

CBS News со ссылкой на источники писало, что предварительная оценка американской разведки указывает на вероятную ответственность Соединенных Штатов за бомбардировку женской школы. При этом президент США Дональд Трамп 8 марта на пресс-конференции заявил, что это сделал Иран.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её