Песков: Путин и Трамп не обсуждали снятие части санкций

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 7 марта говорил, что Россия обсуждает с США ослабление ограничений на поставки российской нефти. «Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», – отметил он.