Политика

Песков: Путин и Трамп не обсуждали снятие части санкций

Ведомости

В ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа детально не обсуждалась тема частичного снятия антироссийских санкций. При этом лидеры страны затронули тему влияния этих ограничений на мировую экономику. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами (имеются в виду по ограничениям по нефти), связаны с попытками стабилизировать ситуацию на энергорынках глобально на фоне ситуации в Персидском заливе», – добавил он.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 7 марта говорил, что Россия обсуждает с США ослабление ограничений на поставки российской нефти. «Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», – отметил он. 

При этом глава минэнерго США Крис Райт на следующий день заявил, что Вашингтон не собирается сворачивать санкционную политику в отношении Москвы, даже если отдельные ограничения будут пересмотрены.

Трамп 10 марта заявил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли других государств. По его словам, решение принимается для снижения цен на ресурс.

