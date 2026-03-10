Bloomberg: иммиграционная политика Трампа не снизила безработицу
Нет признаков роста занятости среди американцев после массового оттока иммигрантов с рынка труда в США. Об этом заявил старший научный сотрудник Национального фонда американской политики Марк Регетс, его слова приводит Bloomberg.
Согласно оценкам исследователей, в 2025 г. чистая миграция в США впервые как минимум за 50 лет стала отрицательной. Это совпало с увеличением безработицы среди урожденных американцев.
Экономисты считают, что этот разрыв отражает структурное несоответствие, так как работодатели не могут легко заменить иммигрантов работниками из США во многих трудоемких отраслях. Если ситуация останется прежней, то со временем она может замедлить экономический рост.
В конце января Reuters и Ipsos опубликовали результаты опроса, согласно которым уровень одобрения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа упал до самого низкого показателя с начала его второго срока. 53% американцев оценивают меры администрации в сфере миграции как чрезмерно жесткие и полагают, что власти «зашли слишком далеко». Одобряют действия Белого дома по этому направлению 39% респондентов.
18 декабря 2025 г. Трамп заявлял, что страна впервые за 50 лет наблюдает обратную миграцию: «Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев».