Bloomberg: иммиграционная политика Трампа не снизила безработицу

В конце января Reuters и Ipsos опубликовали результаты опроса, согласно которым уровень одобрения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа упал до самого низкого показателя с начала его второго срока. 53% американцев оценивают меры администрации в сфере миграции как чрезмерно жесткие и полагают, что власти «зашли слишком далеко». Одобряют действия Белого дома по этому направлению 39% респондентов.