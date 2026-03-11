Газета
Главная / Политика /

Песков: ограничения связи в РФ связаны с изощренностью атак Киева

Ведомости

По мере того как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры для обеспечения безопасности граждан. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал необходимость ограничения связи в России.

«Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан», – подчеркнул представитель Кремля. Он также заявил, что ограничения связи будут продолжаться до тех пор, пока это необходимо для безопасности граждан.

6 марта россияне жаловались на общий сбой в работе связи. Операторы сообщали «Ведомостям» о «внешних ограничениях».

20 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Отмечалось, что оператор освобождается от ответственности, если нарушение связи происходит из-за выполнения требований спецслужбы.

