Политика

В Будапеште заявили, что Киев финансирует венгерскую оппозицию

Ведомости

Спецслужбы Венгрии получили данные, что венгерская оппозиционная партия «Тиса» получает финансирование от Укрианы. Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в программе «Час истины».

«Спецслужбы представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, что украинцы финансируют партию с помощью различных средств», – сказал он.

По утверждению Ковача, конфискованные у сотрудников украинского Ощадбанка средства соответствовали сумме, о которой заявлял лидер оппозиционной партии Петер Мадьяр в контексте нехватки финансирования предвыборной кампании.

Венгрия и Украина блокируют друг другу транзит нефти и денег

Политика / Международные новости

6 марта в Будапеште задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке информировали, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.

10 марта парламент Венгрии принял законопроект, по которому конфискованные у Ощадбанка Украины деньги будут заморожены. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев до сих пор не может объяснить перевозку наличных через Венгрию.

