В Будапеште заявили, что Киев финансирует венгерскую оппозицию
Спецслужбы Венгрии получили данные, что венгерская оппозиционная партия «Тиса» получает финансирование от Укрианы. Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в программе «Час истины».
«Спецслужбы представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, что украинцы финансируют партию с помощью различных средств», – сказал он.
По утверждению Ковача, конфискованные у сотрудников украинского Ощадбанка средства соответствовали сумме, о которой заявлял лидер оппозиционной партии Петер Мадьяр в контексте нехватки финансирования предвыборной кампании.
6 марта в Будапеште задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке информировали, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.