КСИР: для прохода через Ормузский пролив потребуется разрешение Ирана
Любое судно, которое хочет пройти через Ормузский пролив, должно получить разрешение иранских властей. Об этом в соцсети X заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
«Любое судно, намеревающееся пройти, должно получить разрешение от Ирана», – написал он.
Его заявление прозвучало на фоне ударов иранских сил по двум грузовым судам, пытавшимся пересечь пролив. Как сообщало агентство ISNA со ссылкой на КСИР, иранские военные атаковали корабль Express Room под флагом Либерии, который в Тегеране назвали «принадлежащим сионистскому режиму», а также контейнеровоз Mayuree Naree. По данным корпуса, суда были поражены снарядами после того, как проигнорировали предупреждения иранских военно-морских сил.
В КСИРе также заявили, что «американские захватчики и их союзники не имеют права прохода» через Ормузский пролив.
11 марта The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп и его советники недооценили последствия военных действий против Ирана для мирового нефтяного рынка и безопасности судоходства в регионе. А телеканал CBS News со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщал, что Иран якобы начал минирование Ормузского пролива.