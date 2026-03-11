Отбывающего тюремный срок экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, отбывающий тюремный срок с ноября 2025 г., госпитализирован из-за бактериальной пневмонии. Он находится в отделении интенсивной терапии в больнице Бразилиа, сообщает CNN Brazil со ссылкой на заявление медучреждения. 

По данным телеканала, Болсонару попал в больницу после того, как у него поднялась температура и было зафиксировано снижение уровня насыщения крови кислородом.

Болсонару был лидером Бразилии в период с 2019 по 2022 г. 11 сентября 2025 г. его признали виновным в попытке государственного переворота. Среди статей его обвинений также участие в вооруженной преступной организации, а также нанесение ущерба госсобственности и культурным ценностям. Сейчас он отбывает 27-летний тюремный срок.

Во время обжалования приговора Болсонару находился под домашним арестом, однако 24 ноября 2025 г. коллегия из четырех судей Верховного суда Бразилии единогласно проголосовала за то, чтобы оставить его под стражей. 

