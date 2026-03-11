Отбывающего тюремный срок экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией

Болсонару был лидером Бразилии в период с 2019 по 2022 г. 11 сентября 2025 г. его признали виновным в попытке государственного переворота. Среди статей его обвинений также участие в вооруженной преступной организации, а также нанесение ущерба госсобственности и культурным ценностям. Сейчас он отбывает 27-летний тюремный срок.