Небензя назвал ракетный удар Украины по Брянску варварским преступлением

«[Киев] совершил очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны, нанеся ракетный удар по Брянску. Под преднамеренную атаку попал оживленный деловой район, расположенный в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов, магазинов детских товаров, университета и других объектов гражданской инфраструктуры», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).