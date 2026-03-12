Небензя назвал ракетный удар Украины по Брянску варварским преступлением
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ракетный удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску стал еще одним варварским преступлением Киева.
«[Киев] совершил очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны, нанеся ракетный удар по Брянску. Под преднамеренную атаку попал оживленный деловой район, расположенный в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов, магазинов детских товаров, университета и других объектов гражданской инфраструктуры», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 10 марта Киев запустил в направлении Брянска семь ракет Storm Shadow. Повреждения получили 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства. Количество погибших увеличилось с шести до семи человек 11 марта. Ранены еще 42 жителя города.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара Киева в Брянске пострадали фасады и остекление 20 многоквартирных жилых домов. Повреждения получили более 150 квартир, это число может вырасти до 200 по итогам проверки.