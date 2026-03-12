МИД Ирана: США ударили двумя ракетами Tomahawk по школе в Минабе
Тегеран раскрыл детали ракетного удара по школе для девочек в городе Минаб 28 февраля. По данным иранского МИДа, для удара были использованы две крылатые ракеты Tomahawk.
Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи заявил, что целью атаки было «обеспечить максимальное количество жертв». «Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», – сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
О том что за атакой стоят США, 11 марта сообщила The New York Times. По информации источников издания, знакомых с расследованием, ракетный удар стал следствием ошибки в целеуказании. Причиной инцидента могли стать устаревшие разведданные, предоставленные службами американского минобороны.
- 8 марта президент США Дональд Трамп заявил, что школа в Минабе была обстреляна иранскими военными 28 февраля, отметив, что они «очень неточны со своими боеприпасами».
- На следующий день американский лидер предположил, что Иран мог получить ракеты Tomahawk у других стран, которые ранее приобрели их у Вашингтона.
Однако 10 марта The New York Times сообщила, что у Ирана нет на вооружении таких ракет, а их передача из третьих стран невозможна без санкции госдепартамента США. До этого сообщалось, что обломки ракеты имели американскую маркировку.