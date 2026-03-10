В NYT опровергли заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk
Газета The New York Times заявила, что у Ирана нет крылатых ракет Tomahawk. В публикации отмечается, что передача таких вооружений из третьих стран невозможна без согласия госдепартамента США.
9 марта президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Иран якобы располагает такими ракетами и что подобные системы есть и у других стран, которые приобрели их у Вашингтона.
«На самом деле у Ирана нет ракет Tomahawk», – говорится в публикации, уточняя, что при передаче вооружений требуется разрешение от США.
По данным издания, помимо США такими ракетами располагают только Великобритания и Австралия. Япония и Нидерланды пока лишь заключили соглашения о покупке этого вооружения.
Газета также отмечает, что даже при гипотетическом получении таких ракет Ирану было бы крайне сложно их использовать. Для программирования маршрута и запуска Tomahawk требуется специализированное оборудование и совместимые пусковые установки.
До этого сообщалось, что обломки ракеты, которой был нанесен удар по школе для девочек в Минабе, имели американскую маркировку. В результате атаки погибли более 170 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от семи до 12 лет. По данным Reuters, следователи вооруженных сил США провели проверку и не исключили, что удар могли нанести американские военные.
8 марта Трамп заявил, что атаку совершил сам Иран. По его словам, Тегеран «очень неточен со своими боеприпасами».
Телеканал CBS 9 марта сообщал, что США могли нанести удар по школе из-за устаревших разведданных, которые ошибочно идентифицировали этот район как часть иранского военного объекта.