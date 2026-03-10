В NYT опровергли заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk

До этого сообщалось, что обломки ракеты, которой был нанесен удар по школе для девочек в Минабе, имели американскую маркировку. В результате атаки погибли более 170 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от семи до 12 лет. По данным Reuters, следователи вооруженных сил США провели проверку и не исключили, что удар могли нанести американские военные.