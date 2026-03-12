ВС РФ поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины
Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которая используется в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Оборонное ведомство также сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили 6 снарядов системы HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа.
11 марта российская армия взяла под контроль село Червоная Заря в Сумской области. 9 марта ВС РФ установили контроль над селом Голубовка в Донецкой народной республике (ДНР). 6 марта ВС России установили контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР.