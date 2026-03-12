Венгрия согласилась вернуть Ощадбанку арестованные автомобили
Венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они перевозили. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
По данным источников издания, следователи Национального управления по налогам и таможне, которым правительство Венгрии поручило вести расследование, уведомили адвокатов украинской стороны о намерении передать автомобили. Их состояние пока неизвестно.
При этом золотовалютные ценности, изъятые из инкассаторских машин, останутся в Венгрии. Такое решение соответствует новому закону, который венгерские власти срочно приняли на этой неделе, чтобы создать юридическую основу для конфискации средств, оказавшихся у спецслужб после задержания двух автомобилей банка.
Кроме того, соответствующее решение закреплено специальным постановлением правительства премьер-министра Виктора Орбана.
6 марта портал Index сообщил о задержании в Будапеште семи украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке отметили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.
7 марта стало известно, что инцидент с захватом инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины. При этом нацбанк страны заявил, что международных резервов хватит для покрытия спроса и удержания стабильности на рынке.
Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованной валюты 10 марта. Средства могут оставить замороженными в Венгрии на срок до 60 дней.