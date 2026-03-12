Венгрия согласилась вернуть Ощадбанку арестованные автомобили

6 марта портал Index сообщил о задержании в Будапеште семи украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке отметили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.