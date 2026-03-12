The Sun: новый верховный лидер Ирана лишился ноги

Моджтаба Хаменеи был избран главой государства 8 марта. Это произошло после того, как 28 февраля в результате атак Израиля и США был убит его отец и предшественник на этой должности Али Хаменеи. С момента избрания новый верховный лидер ни разу не появлялся на публике. МИД страны подтвердил ранение Хаменеи, но заверил, что тот «чувствует себя хорошо», а его жизни ничего не угрожает.