The Sun: новый верховный лидер Ирана лишился ноги
Ранение нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи оказалось серьезным, сейчас он находится в коме. Аятолла также лишился как минимум одной ноги, пишет The Sun со ссылкой на источник в Тегеране.
«Он лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок. По-видимому, он находится в коме», – рассказал изданию собеседник.
По данным The Sun, Хаменеи находится в отделении интенсивной терапии в больнице Сина. Здание расположено в историческом квартале Тегерана. Частично больницу оцепили и усилили охрану.
12 марта Хаменеи обратился к нации с первым в истории посланием. При этом текст выступления был зачитан диктором по государственному телевидению страны. Верховный лидер выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил, что Иран будет мстить США и Израилю.
Моджтаба Хаменеи был избран главой государства 8 марта. Это произошло после того, как 28 февраля в результате атак Израиля и США был убит его отец и предшественник на этой должности Али Хаменеи. С момента избрания новый верховный лидер ни разу не появлялся на публике. МИД страны подтвердил ранение Хаменеи, но заверил, что тот «чувствует себя хорошо», а его жизни ничего не угрожает.