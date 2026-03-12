Fars опровергло сообщения о смерти вдовы Али Хаменеи

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате атак погибли Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Сообщалось также о гибели зятя и невестки аятоллы. 8 марта новым верховным лидером страны был избран его сын Моджтаба Хаменеи. Ряд западных СМИ сообщали, что он получил ранения во время ударов. МИД Ирана подтвердил факт ранения, однако заявлял, что жизни лидера ничего не угрожает и он «чувствует себя хорошо».