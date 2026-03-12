Fars опровергло сообщения о смерти вдовы Али Хаменеи
Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде жива. Появлявшиеся до этого сообщения о ее смерти не подтвердились, сообщает агентство Fars.
«Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», – говорится в публикации. Источник информации агентство не уточняет.
2 марта агентство Sabereen News сообщало, что Багерзаде скончалась спустя несколько дней после полученных ранений. Телеканал Al Alam также утверждал, что вдова бывшего верховного лидера умерла от полученных травм.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате атак погибли Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Сообщалось также о гибели зятя и невестки аятоллы. 8 марта новым верховным лидером страны был избран его сын Моджтаба Хаменеи. Ряд западных СМИ сообщали, что он получил ранения во время ударов. МИД Ирана подтвердил факт ранения, однако заявлял, что жизни лидера ничего не угрожает и он «чувствует себя хорошо».
В обращении к нации 12 марта Хаменеи-младший пообещал отомстить США и оставить Ормузский пролив закрытым. Также он сообщил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного американо-израильской операцией.