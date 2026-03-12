Сийярто: Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, в отличие от стран Балтии
Балтийские страны «прыгают под дудку» президента Украины Владимира Зеленского, чего не будет делать Венгрия, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсети Facebook
«Сегодня министр иностранных дел Литвы умудрился заявить, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть. <...> Ну, коллега неправильно понял ситуацию! Страны Балтии уже давно играют на руку Зеленскому, прыгая под его дудку», – написал он.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт не будет поддаваться шантажу украинского лидера.
12 марта глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что республика намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России до тех пор, пока Украина не возобновит работу по нефтепроводу «Дружба». Еще в феврале в результате ударов участок трубопровода был поврежден, с этого момента транзит российских энергоносителей в Венгрию и Словакию приостановлен.