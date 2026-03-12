Сийярто: Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, в отличие от стран Балтии

12 марта глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что республика намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России до тех пор, пока Украина не возобновит работу по нефтепроводу «Дружба». Еще в феврале в результате ударов участок трубопровода был поврежден, с этого момента транзит российских энергоносителей в Венгрию и Словакию приостановлен.