Сийярто: Венгрия не пляшет под дудку Зеленского, в отличие от стран Балтии

Балтийские страны «прыгают под дудку» президента Украины Владимира Зеленского, чего не будет делать Венгрия, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня министр иностранных дел Литвы умудрился заявить, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть. <...> Ну, коллега неправильно понял ситуацию! Страны Балтии уже давно играют на руку Зеленскому, прыгая под его дудку», – написал он.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не будет поддаваться шантажу украинского лидера.

12 марта глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что республика намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России до тех пор, пока Украина не возобновит работу по нефтепроводу «Дружба». Еще в феврале в результате ударов участок трубопровода был поврежден, с этого момента транзит российских энергоносителей в Венгрию и Словакию приостановлен.

