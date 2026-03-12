Минфин США разрешил сделки по поставкам нефти с венесуэльской PdVSA
Минфин США разрешил проводить ряд сделок с государственной компанией Венесуэлы PdVSA для поставок на американский рынок венесуэльской нефти. Соответствующая лицензия опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
«Сюда относятся сделки с участием правительства Венесуэлы, компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более», – говорится в документе.
Ведомство одобрило для венесуэльской компании любые стандартные контракты с предприятиями США, которые касаются действий с нефтью из Венесуэлы. Речь идет о закупке, хранении, транспортировке и переработке при условии, что эти операции необходимы для последующего ввоза продукции на американскую территорию.
10 января президент США Дональд Трамп подписал указ о специальной заморозке средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах министерства финансов США или поступающих на них. Указом запрещалось проводить любые операции с этими средствами без специального разрешения. Выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, временно находящейся на хранении у властей США, отмечалось тогда в документе.
11 февраля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США выдало три лицензии на – на операции с нефтью венесуэльского происхождения через уполномоченные американские организации, на предоставление товаров и услуг для разведки и добычи нефти в Венесуэле, а также на транзакции для работы портов и аэропортов Венесуэлы. При этом лицензии запрещают сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой.