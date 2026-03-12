Минфин США разрешил сделки по поставкам нефти с венесуэльской PdVSA

11 февраля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США выдало три лицензии на – на операции с нефтью венесуэльского происхождения через уполномоченные американские организации, на предоставление товаров и услуг для разведки и добычи нефти в Венесуэле, а также на транзакции для работы портов и аэропортов Венесуэлы. При этом лицензии запрещают сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой.