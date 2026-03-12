Kyodo: Япония может начать закупать дроны у Украины
Власти Японии рассматривают возможность приобретения беспилотников украинского производства для нужд национальной армии, пишет агентство Kyodo.
По данным источников агентства, одним из вариантов реализации плана является подписание двустороннего соглашения о передаче вооружений, которое предполагает защиту секретной информации. Украинская сторона, в свою очередь, заинтересована в обмене своих оборонных технологий на японское оружие, поскольку Япония в соответствии с конституцией ограничивает поставки вооружений за рубеж.
Как отмечает Kyodo, идея возникла после того, как Украина «предварительно прощупала почву» на переговорах с японской стороной.
Альтернативным вариантом является закупка беспилотников у Израиля, однако в Токио полагают, что приобретение дронов у Украины будет менее спорным на фоне международной критики действий израильских военных.
В проекте бюджета на 2026 финансовый год (начинается в апреле) минобороны Японии заложило 277,3 млрд иен (около $1,7 млрд) на усиление обороны с использованием беспилотных средств. План, в частности, предусматривает создание системы «Синхронизированной, гибридной, интегрированной и усиленной прибрежной обороны» (SHIELD) для отражения атак на отдаленных островах, а также закупку «огромного количества» ударных и разведывательных дронов.
В интервью Kyodo News в феврале Владимир Зеленский заявил, что Украина наладила «массовое производство дешевых беспилотников, которые уничтожают большие дорогие дроны и ракеты». Он также выразил надежду на сотрудничество с Японией в этой сфере.
23 апреля 2025 г. МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акиру Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Украине.
По сообщению Financial Times, Киев вел переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников «Небесная крепость», созданных в 2022 г. Украинская сторона рассчитывала взамен получить дополнительные системы противовоздушной обороны.