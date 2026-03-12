Kyodo: Япония может начать закупать дроны у Украины

В проекте бюджета на 2026 финансовый год (начинается в апреле) минобороны Японии заложило 277,3 млрд иен (около $1,7 млрд) на усиление обороны с использованием беспилотных средств. План, в частности, предусматривает создание системы «Синхронизированной, гибридной, интегрированной и усиленной прибрежной обороны» (SHIELD) для отражения атак на отдаленных островах, а также закупку «огромного количества» ударных и разведывательных дронов.