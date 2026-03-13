Газета
Лихачев допустил возможность поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину

Есть вероятность, что при определенных условиях Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может поставлять электроэнергию на Украину. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ – МАГАТЭ.

«Здесь у нас могут вполне появиться новые партнеры, но не только какие-то пограничные. Речь идет в том числе и о Соединенных Штатах», – сказал глава «Росатома» (цитата по ТАСС).

По словам Лихачева, «Росатом» готов широко рассматривать этот вопрос. Он отметил, что у ЗАЭС большая мощность – 6 ГВт, и она может быть использована не только в традиционных направлениях.

18 февраля Лихачев заявил, что США и европейские потребители выражают заинтересованность к вопросам возможной выдачи электроэнергии с Запорожской АЭС. Он тогда отметил, что при безусловном достижении целей спецоперации поставка электроэнергии на Запад возможна.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не готов к компромиссам по ЗАЭС. В Кремле тогда напомнили, что станция уже находится под контролем РФ с 2022 г.