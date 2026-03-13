Послов Великобритании и Франции вызвали в МИД после удара ВСУ по Брянску

Москва потребовала от Лондона и Парижа осудить теракт
Послы Великобритании и Франции в РФ Найджел Кейси и Николя Де Ривьер были вызваны в российский МИД после ракетного удара Киева по Брянску, сообщило дипведомство.

Иностранным дипломатам заявили решительный протест, так как крылатые ракеты, атаковавшие российский город, производились французско-британским концерном MBDA.

«Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве», – отметили представители российского МИДа.

Послов также предупредили, что если Франция и Великобритания продолжат помогать ВСУ, ответственность за эскалацию напряженности ляжет на эти страны. Россия рассматривает удар в Брянске как целенаправленную провокацию. Москва потребовала от Лондона и Парижа выразить «четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске».

Вечером 10 марта Киев выпустил по Брянску семь ракет Storm Shadow. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства. Количество погибших увеличилось 11 марта до семи человек. Ранения получили 42 мирных жителя.

