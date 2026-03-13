Макрон: в G7 намерены сохранять санкции против России
Антироссийские санкции должны оставаться в силе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя позицию стран G7.
«Контекст повышения цен на нефть (из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке – “Ведомости”) ни в коем случае не должен привести к пересмотру нашей позиции по санкциям против России. Эту позицию заняла G7 и это, конечно же, позиция Франции и Европы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Макрон подчеркнул ограниченный и временный характер 30-дневного исключения, предоставленного США. Он добавил, что нет никаких оснований для отмены санкций в отношении России и что если Москва думала, что война в Иране даст ей передышку, то она ошибается.
11 марта Макрон также сообщил, что лидеры G7 договорились не снимать санкции с России. При этом через два дня Вашингтон выдал лицензию, разрешающую РФ поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Поставки разрешены до 11 апреля. Спецпредставитель президента США Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя решение Вашингтона, заявил, что шесть членов G7 выразили «очень четкое мнение, что это неверный сигнал»: «Американское правительство, по всей видимости, решило иначе».