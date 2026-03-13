Макрон: в G7 намерены сохранять санкции против России

11 марта Макрон также сообщил, что лидеры G7 договорились не снимать санкции с России. При этом через два дня Вашингтон выдал лицензию, разрешающую РФ поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Поставки разрешены до 11 апреля. Спецпредставитель президента США Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.