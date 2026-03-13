Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций
Ослабление антироссийских санкций является «неправильным». С такой позицией выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции.
«Мы считаем, что это неправильно», – сказал он (цитата по Reuters).
Комментируя решение Вашингтона на месяц разрешить поставки российской нефти, канцлер заявил, что сейчас «проблема заключается в ценах [на ресурсы], но не в предложении».
13 марта стало известно, что Вашингтон выдал лицензию, разрешающую РФ поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Поставки разрешены до 11 апреля. Спецпредставитель президента США Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
В Кремле заявили, что без значительных объемов поставок российской нефти стабилизация на мировом рынке невозможна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас интересы РФ и США совпадают ситуативно.
Решение Вашингтона происходит на фоне стартовавшей военной операции против Ирана. В ответ на американские удары Тегеран блокирует Ормузский пролив, выступающий важным маршрутом поставок нефти, а также атакует энергетические объекты по всему Ближнему Востоку. Это привело к скачку цен на нефть до $100.