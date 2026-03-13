ЦАХАЛ заявила об ударе по центру космических исследований Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 10 объектов в Тегеране, среди которых были центр космических исследований и предприятия, производящие системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила израильская армия в Telegram-канале.
В центре космических исследований разрабатывались военные спутники, предназначенные для системы наведения ударов на Ближнем Востоке. ЦАХАЛ подчеркивает, что целью атак является нанесение максимального ущерба ключевым активам Ирана.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в течение следующей недели планируют наносить «очень сильные удары» по Ирану. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже нанес значительный ущерб, на восстановление Тегерану «понадобятся годы».
Член Совета по определению политической целесообразности, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи 14 марта говорил, что Исламская Республика требует от США компенсации за нанесенный ущерб и вывода американских войск из зоны Персидского залива.