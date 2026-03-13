Лавров и глава МИД Венесуэлы обменялись поздравлениями в годовщину дипотношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль обменялись поздравительными посланиями по случаю 81-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщается на сайте МИД России.
Москва обозначила нацеленность на всемерное укрепление двусторонних политических контактов и развитие многопланового сотрудничества с Каракасом во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Россия подтвердила настрой на совместную работу с Венесуэлой в деле построения справедливого многополярного мира.
В свою очередь, глава венесуэльского внешнеполитического ведомства в своем послании дал высокую оценку эволюции политического диалога и действующих механизмов сотрудничества с Россией. Иван Хиль подтвердил готовность Венесуэлы к дальнейшему укреплению совместной рабочей повестки, направленной на обеспечение развития, стабильности и благополучия народов двух стран.
3 января, когда США захватили президента США Николаса Мадуро и его супругу, МИД России осудил нападение Америки на Венесуэлу на вазл произошедшее актом вооруженной агрессии против Венесуэлы.
13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что Венесуэла остается для России дружественной страной.