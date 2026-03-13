Политика

Посольство США рекомендовало американцам немедленно покинуть Ирак

Ведомости

Посольство США в Ираке рекомендовало американцам немедленно покинуть территорию этой страны. Предупреждение опубликовано на сайте дипмиссии.

«Гражданам США, решившим остаться в Ираке, настоятельно рекомендуется пересмотреть свое решение в свете значительной угрозы, исходящей от террористических группировок», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что поддерживаемые Ираном группировки неоднократно атаковали Международную зону в центре Багдада, район международного аэропорта Эрбиля и генконсульства.

В посольстве напомнили, что сейчас действует предупреждение четвертого уровня: «не рекомендуется поездка в Ирак».

