Посольство США рекомендовало американцам немедленно покинуть Ирак
Посольство США в Ираке рекомендовало американцам немедленно покинуть территорию этой страны. Предупреждение опубликовано на сайте дипмиссии.
«Гражданам США, решившим остаться в Ираке, настоятельно рекомендуется пересмотреть свое решение в свете значительной угрозы, исходящей от террористических группировок», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что поддерживаемые Ираном группировки неоднократно атаковали Международную зону в центре Багдада, район международного аэропорта Эрбиля и генконсульства.
В посольстве напомнили, что сейчас действует предупреждение четвертого уровня: «не рекомендуется поездка в Ирак».