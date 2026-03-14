Греция связала атаку на Maran Homer с решением США по российской нефти
Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что недавняя атака на греческий танкер Maran Homer в Черном море может быть связана с решением США выдать временную лицензию на экспорт российской нефти. Об этом он заявил в интервью ERT News.
«Неприемлемы любые нападения на суда, плавающие под греческим флагом или принадлежащие греческим компаниям», — подчеркнул Кикилиас.
Он также отметил, что Греция намерена решительно протестовать против усиления напряженности в сфере международного судоходства, включая обращение к Евросовету.
Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке беспилотника в Черном море 14 марта. Откуда был запущен БПЛА, не уточняется. По словам Кикилиаса, на борту судна находились 24 члена экипажа, включая 10 греков, 13 филиппинцев и одного румына. Моряки не пострадали. Атака причинила только материальный ущерб судну.
По данным министерства судоходства, танкер Maran Homer вышел из Салоник и направлялся в Новороссийск, когда произошел инцидент. На момент удара судно было порожним и зафрахтовано компанией Chevron.