Политика

Бочаров сообщил о попадании дрона в жилой дом в Волгограде

Ведомости

В Волгограде беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Происшествие случилось в Советском районе города на улице имени Владимира Петровского.

В результате попадания БПЛА в здании были выбиты стекла в нескольких квартирах. Глава области подчеркнул, что, по имеющимся данным, в ходе инцидента никто из жильцов не пострадал.

3 марта из-за атаки беспилотников на многоквартирный дом в Волгоградской области пострадало пять человек. Атака произошла в Тракторозаводском районе. Пострадала квартира в многоквартирном доме. Критических ранений у пострадавших не было. Кроме того, в результате атаки были выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

