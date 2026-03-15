Бочаров сообщил о попадании дрона в жилой дом в Волгограде

3 марта из-за атаки беспилотников на многоквартирный дом в Волгоградской области пострадало пять человек. Атака произошла в Тракторозаводском районе. Пострадала квартира в многоквартирном доме. Критических ранений у пострадавших не было. Кроме того, в результате атаки были выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.