FT: Такаити оказалась в неловком положении из-за призыва Трампа по Ирану
Президент США Дональд Трамп публично призвал Японию направить военные корабли в Ормузский пролив, поставив премьер-министра Санаэ Такаити в крайне сложное положение за несколько дней до ее первого визита в Белый дом, пишет Financial Times. В своем посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что «многие страны» направят корабли для обеспечения судоходства, и выразил надежду, что к ним присоединятся Япония, Китай, Франция, Великобритания и Южная Корея.
Хотя Япония располагает современными тральщиками, которые могут быть задействованы для разминирования пролива, возможность их развертывания осложняется конституцией. Как пояснила сама Такаити, Токио не может направить военный контингент из-за неопределенности статуса мин, установленных Ираном: непонятно, считаются ли они элементом атаки или уже «брошенным» оружием.
Эксперты полагают, что отказ от участия в миссии грозит осложнением отношений с ключевым союзником, от которого зависит безопасность Японии и поставки ближневосточной нефти. Однако согласие может втянуть страну в прямую конфронтацию с Ираном и спровоцировать внутриполитический кризис. Последний раз японские силы самообороны направлялись в зону конфликта в 1991 г. после окончания войны в Персидском заливе.
Аналогичное давление ощущает и Сеул. Для президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена отказ от участия в американской миссии также чреват рисками для альянса, однако участие грозит протестами внутри страны. Китай, как отмечают аналитики, почти наверняка проигнорирует призыв Трампа, поскольку уже имеет собственное соглашение с Ираном о безопасности судов.
Ни Белый дом, ни посольство Японии в Вашингтоне ситуацию официально не комментируют, пишет издание.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что администрация Трампа отклонила мирные инициативы ближневосточных союзников, предлагавших начать переговоры для урегулирования конфликта с Ираном.