В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты
Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода («Чкалов») и Ярославля («Туношна»). Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация об ограничениях появилась в официальном канале Росавиации утром 15 марта. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на сайтах аэропортов и авиакомпаний, так как возможны корректировки в расписании рейсов.