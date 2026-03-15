Генконсульство России в Исфахане приостановило работу
Генеральное консульство России в Исфахане объявило о временной приостановке работы. Соответствующее уведомление размещено в Telegram-канале дипломатического представительства. Решение принято на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
«В связи с текущей ситуацией Генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.
Здание Генконсульства РФ 11 марта получило повреждения в результате ударов по администрации губернатора в Исфахане. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в здании и жилых помещениях были повреждены стекла. Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. При этом никто не погиб, серьезных травм зафиксировано не было.