Агентство ООН предупредило о массовом перемещении населения в Иране
Международная организация по миграции (МОМ) заявляет, что ухудшающиеся условия в иранских городах «приводят к появлению все более сложных моделей мобильности» населения, пишет Aljazeera.
Согласно данным ООН, разрушение жилых домов и объектов, предоставляющих базовые услуги, вынуждает многих иранцев перемещаться в северные провинции, где, по их мнению, может быть безопаснее. В организации отметили, что люди были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более чем 20 провинций, при этом убежища по всему Ирану переполнены.
Кроме того, иранцы бегут и в соседние страны. По информации МОМ, почти 32 000 человек направились в Афганистан и около 4000 – в Пакистан. Это происходит, несмотря на то что аэропорты и большинство пограничных переходов, особенно с Ираком, закрыты.
7 марта в посольстве России в Тегеране заявили об отсутствии пострадавших россиян в ходе военного конфликта в Иране. 4 марта из Ирана через границу с Азербайджаном вывезли 117 российских граждан, среди которых 45 детей.