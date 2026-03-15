Голосование на референдуме по Конституции в Казахстане завершилось

Голосование на референдуме по Конституции в Казахстане завершилосьЯвка составила 73,24%
В Казахстане завершилось голосование по изменениям в Конституции, явка к 18:00 мск составляла 73,24%. Об этом объявил зампредседателя Центральной комиссии референдума республики Мухтар Ерман.
Бюллетени получили 9,12 млн граждан, что составляет 73,24% от числа включенных в списки для голосования, уточнил он. Сейчас участковые комиссии приступили к подсчету голосов.
Голосование прошло 15 марта по всему Казахстану. Порог в 50% был преодолен к 14:00 по местному времени (12:00 мск).
Конституционные реформы затрагивают органы власти. Вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.
Также заявляется, что возможности парламента будут расширены. В рамках реформы возвращается и институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев в феврале заявил, что Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления. Он добавил, что в проекте новой Конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» получил более четкое и практическое воплощение. 12 марта он заявил, что инициатива обновления конституционных основ страны исходила лично от него.