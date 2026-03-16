Le Parisien: депутаты Европарламента перепутали Иран с другими странами на карте

Вечером 14 марта президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что некоторые государства готовы направить на Ближний Восток свои военные корабли для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, заблокированного Ираном с начала войны 28 февраля. Это заявление Трамп сделал вскоре после того, как он на своей странице в соцсети Truth Social призвал власти Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других стран прислать свои военно-морские силы в регион, чтобы «Ормузскому проливу больше не грозила опасность со стороны нации [иранцев], которая была полностью обезглавлена».