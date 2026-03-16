Le Parisien: депутаты Европарламента перепутали Иран с другими странами на карте
Ряд депутатов Европарламента ошибочно приняли за Иран Болгарию, Турцию, Афганистан и Саудовскую Аравию. Об этом пишет Le Parisien.
По данным издания, парламентариям было предложено нанести Иран на «пустую географическую карту». Депутат Дэвид Корман отметил, что у парламентариев нет научных знаний и они «делают все что могут».
«Есть много тем, по которым нам нужно учиться, и поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе событий», – сказал он, когда его попросили прокомментировать количество промахов.
