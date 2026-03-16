Колумбийский певец Zalek погиб в ДТП на мотоцикле
Певец и блогер из Колумбии Zalek умер в результате аварии на мотоцикле. Он задел пикап и потерял контроль над транспортным средством, сообщил британский портал Need To Know.
По данным издания, смерть наступила после падения. Певец ударился головой о край тротуара.
Zalek родился в городе Барранкилья. Ему было 30 лет, он считался одним из восходящих артистов в Колумбии. Певец записывал треки в направлении урбан-музыки, а также латиноамериканские песни. Его клип Ay Amor («О, любовь») собрал 10 млн просмотров на YouTube.