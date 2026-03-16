Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Новую Конституцию Казахстана поддержали 87,15% граждан

Ведомости

За принятие новой Конституции Казахстана проголосовали 97,15% граждан, следует из предварительных данных Центральной комиссии референдума Казахстана, которые приводит агентство BAQ.KZ.

В референдуме приняли участие 9 млн человек. Явка составила 73,12% от общего числа избирателей. За принятие решение проголосовало 7,95 млн граждан, а против – 898 099 человек.

Центральная комиссия продолжает обработку данных, и окончательные результаты объявят позже.

Конституционные реформы затрагивают органы власти. Вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.

Также заявляется, что возможности парламента будут расширены. В рамках реформы возвращается и институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её