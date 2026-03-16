Новую Конституцию Казахстана поддержали 87,15% граждан
За принятие новой Конституции Казахстана проголосовали 97,15% граждан, следует из предварительных данных Центральной комиссии референдума Казахстана, которые приводит агентство BAQ.KZ.
В референдуме приняли участие 9 млн человек. Явка составила 73,12% от общего числа избирателей. За принятие решение проголосовало 7,95 млн граждан, а против – 898 099 человек.
Центральная комиссия продолжает обработку данных, и окончательные результаты объявят позже.
Конституционные реформы затрагивают органы власти. Вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.
Также заявляется, что возможности парламента будут расширены. В рамках реформы возвращается и институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.