Политика

Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана

Ведомости

Армия обороны Израиля начала проводить ограниченную и целенаправленную наземную операцию в южной части Ливана для укрепления линии обороны, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«В последние дни подразделения 91-й дивизии ЦАХАЛ приступили к проведению ограниченных и целенаправленных наземных операций против ключевых опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана с целью укрепления передовой линии обороны», – говорится в публикации.

По данным израильской армии, в ходе операции военные будут уничтожать объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидировать ее членов на южной территории Ливана.

15 марта минздрав Ливана сообщил, что количество погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 850. Число пострадавших с 28 февраля составило 2105 человек.

Столкновения Израиля и ливанской группировки «Хезболла» начались 28 февраля. Движение атаковало территорию Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

