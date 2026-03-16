Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана
Армия обороны Израиля начала проводить ограниченную и целенаправленную наземную операцию в южной части Ливана для укрепления линии обороны, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«В последние дни подразделения 91-й дивизии ЦАХАЛ приступили к проведению ограниченных и целенаправленных наземных операций против ключевых опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана с целью укрепления передовой линии обороны», – говорится в публикации.
По данным израильской армии, в ходе операции военные будут уничтожать объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидировать ее членов на южной территории Ливана.
15 марта минздрав Ливана сообщил, что количество погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 850. Число пострадавших с 28 февраля составило 2105 человек.
Столкновения Израиля и ливанской группировки «Хезболла» начались 28 февраля. Движение атаковало территорию Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.