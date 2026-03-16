Путин провел телефонный разговор с премьером Эфиопии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Этот телефонный разговор состоялся только что», – сказал представитель Кремля, добавив, что подробности беседы будут раскрыты позднее.
25 сентября Путин обсуждал с Ахмедом развитие двусторонних отношений и сотрудничество в гуманитарной сфере.
«Отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается. Работает уверенно межправкомиссия», – говорил тогда президент.
Путин также отмечал, что дипломатические отношения между Россией и Эфиопией были установлены более 127 лет назад – в 1898 г.
Ахмед в свою очередь благодарил российского лидера, заявив, что у Эфиопии и России «общая история, религия и очень много политических подходов».