ЕС ввел санкции против журналистов Мацкявичюса и Ключенкова
Евросоюз включил российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова в санкционный список, связанный с обвинениями в «дестабилизирующих действиях России». Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
В обосновании санкций говорится, что Ключенков, «активно распространяет российскую пропаганду и дезинформацию», направленную на оправдание спецоперации России на Украине. По версии ЕС, он активно поддерживает политику российских властей.
Мацкявичус является ведущим новостной программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия». В ЕС утверждают, что журналист «регулярно распространяет дезинформацию и пропагандистские материалы» о спецоперации, Украине и украинских вооруженных силах, а также публикует «предвзятые репортажи» о продвижении российских войск и потерях украинской армии.
Помимо них в санкционный список также включены французский журналист Адриен Боке и британский журналист Грэм Филлипс.
29 января сообщалось, что Евросоюз ввел ограничения против ряда российских журналистов и телеведущих. Под санкции тогда попали Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель, а также артисты Роман Чумаков (Рома Жиган) и Сергей Полунин.