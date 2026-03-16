Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

ЕС ввел санкции против журналистов Мацкявичюса и Ключенкова

Ведомости

Евросоюз включил российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова в санкционный список, связанный с обвинениями в «дестабилизирующих действиях России». Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В обосновании санкций говорится, что Ключенков, «активно распространяет российскую пропаганду и дезинформацию», направленную на оправдание спецоперации России на Украине. По версии ЕС, он активно поддерживает политику российских властей.

Мацкявичус является ведущим новостной программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия». В ЕС утверждают, что журналист «регулярно распространяет дезинформацию и пропагандистские материалы» о спецоперации, Украине и украинских вооруженных силах, а также публикует «предвзятые репортажи» о продвижении российских войск и потерях украинской армии.

Помимо них в санкционный список также включены французский журналист Адриен Боке и британский журналист Грэм Филлипс.

29 января сообщалось, что Евросоюз ввел ограничения против ряда российских журналистов и телеведущих. Под санкции тогда попали Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель, а также артисты Роман Чумаков (Рома Жиган) и Сергей Полунин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её