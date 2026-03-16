Герасимов проверил работу подразделений «Южной» группировки войск
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Во время работы на пункте управления группировки Герасимов заслушал доклад командующего войсками генерал-полковника Сергея Медведева о текущей обстановке в зоне ответственности, а также отчеты командующих объединениями и других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.
Подводя итоги, Герасимов отметил успехи подразделений «Южной» группировки в освобождении территорий Донецкой народной республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия.
Кроме того, Герасимов посетил полигон, где проверил подготовку штурмовых подразделений к ведению боевых действий.
В завершение работы на пункте управления начальник Генштаба вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.
Тогда же Герасимов сообщил, что российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, сейчас идут бои в Орехове. Кроме того, российские силы завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое. Также соединения и воинские части группировки развивают наступление в направлении Доброполья.