Венгрия призвала ЕС приостановить пошлины на удобрения из России и Белоруссии
Венгрия призывает Евросоюз (ЕС) временно приостановить тарифы и дополнительные пошлины на импорт удобрений из России и Белоруссии на фоне риска роста мировых цен на продовольствие из-за конфликта США, Израиля и Ирана. Об этом пишет Politico.
С таким предложением в письме к еврокомиссарам выступил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. По его словам, рост цен на удобрения и неопределенность поставок могут негативно сказаться на европейских фермерах и привести к росту цен на продукты питания.
Надь предложил временно снизить пошлины на российские и белорусские удобрения до нуля, отметив, что ограничение доступа к более дешевому импорту может привести к снижению урожайности. Венгрия производит только азотные удобрения и зависит от внешних поставок фосфора и калия.
ЕС ужесточил тарифы на удобрения из России и Белоруссии в 2025 г. после роста импорта на фоне спецоперации на Украине. В 2025 г. поставки российских удобрений в Евросоюз оценивались примерно в 2 млрд евро, но в начале 2026 г. их объемы начали снижаться.
По данным Politico, Будапешт также выступает за смягчение ограничений на импорт российского газа для снижения цен на энергию, но в Брюсселе эту инициативу пока не поддерживают.
13 марта на фоне фактической приостановки поставок нефти через Ормузский пролив из-за войны с Ираном и роста цен США разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта.