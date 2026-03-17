Стубб призвал прислушаться к Трампу после его слов о будущем НАТО
Союзники по НАТО должны прислушаться к президенту США Дональду Трампу, когда тот «ставит на карту будущее альянса ради обеспечения прохода через Ормузский пролив». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg Television.
«Очевидно, что мы должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент Соединенных Штатов», – заявил Стубб.
По его словам, страны, у которых есть возможности и желание помочь США, «сделают это и должны будут это сделать». Финский президент добавил, что НАТО как оборонительный блок «не совершает военных нападений как таковых».
16 марта Трамп предупредил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники откажутся помогать в урегулировании кризиса в Ормузском проливе. 6 марта Тегеран пригрозил европейским странам, что их включение в конфликт сделает Европу законной мишенью для иранских сил.